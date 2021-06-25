Киев, , 08:34 — REGNUM Минские соглашения 2015 года по урегулированию ситуации на востоке Украины являются «еле живыми». Такое мнение 25 июня высказал украинский президент Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук на телеканале «1+1».

"То, что было подписано в 2015 году, я считаю, что оно еле живое… то, что это единственный документ или единственная agenda (повестка дня. —ред.), — это правда», сказал он.

При этом президент Украины добавил, что эту повестку дня, по его мнению, не надо закрывать, однако, как считает Зеленский, нужно открывать другую повестку дня.

«Я считаю, что встреча с президентом России (Владимиром Путиным) и встреча с президентом США (Джо Байденом) могут дать другую agenda решения этих вопросов. Ну во всяком случае нам нужно попробовать», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 24 июня украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в поддержке Североатлантического альянса (НАТО), потому что «идёт война».