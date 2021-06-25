Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Министерство обороны США запланировало реновацию пространства лаборатории гиперзвуковой аэродинамики, расположенной на базе ВВС США Райт-Паттерсон в штате Огайо. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск, сообщает 25 июня RT.

Обновлённая лаборатория сможет проводить испытания в области гиперзвуковых технологий. На этот проект выделяют до $5 млн.

Запланировано переоборудование помещений, а также оснащение лаборатории современной, более стабильной системой отопления, вентиляции и кондиционирования.

Как сообщало ИА REGNUM, США планируют ускорить развёртывание гиперзвуковых вооружений, приоритетное направление — разработка крылатых ракет воздушного базирования.

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