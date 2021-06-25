Брюссель, , 08:21 — REGNUM Лидера стран Евройпеского союза высказались в пользу выборочного взаимодействия с Россией. Об этом 25 июня говорится в выводах встречи ЕС в верхах, которые обнародованы на сайте Евросовета.

«Евросовет подтверждает открытость Европейского союза для избирательного взаимодействия с Россией в областях, представляющих интерес для ЕС», — говорится в документе.

Также отмечается, что лидеры сообщества поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю провести разработку конкретных вариантов такого сотрудничества и в том числе — его условий и форматов.

При этом, в частности, предлагается взаимодействовать с российской стороной в вопросах климата и окружающей среды, здоровья, а также в отдельных вопросах внешней политики и безопасности, таких как ядерная сделка с Ираном, Сирия и Ливия.

«В этом контексте Европейский Совет изучит форматы и условия диалога с Россией», — добавляется в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении саммита Россия — ЕС не получила поддержки глав стран Евросоюза.