Сингапур, , 08:20 — REGNUM Глава МИД Южной Кореи Чон Ый Ён, находящийся в турне по Юго-Восточной Азии, провёл 24 июня встречу с министром иностранных дел Сингапура Вивианом Балакришнаном, с которым обсудил двусторонние отношения, ситуацию в регионе и в мире. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, южнокорейский дипломат отметил постоянно развивающееся сотрудничество между странами, а также призвал к расширению сотрудничества в рамках южнокорейской «Новой южной политики +». В частности подразумевались семь областей, включая здравоохранение, образование, торговля и инвестиции.

Участники встречи также договорились приложить усилия для возобновления работы упрощённой системы въезда для бизнесменов и создания и внедрения системы взаимного признания сертификатов вакцинации от COVID-19.

Представители двух стран сошлись во мнении относительно того, что денуклеаризация и установление мира на Корейском полуострове необходимы для поддержания порядка и стабильности в регионе. Дипломаты также выразили глубокую обеспокоенность гуманитарным кризисом в Мьянме.