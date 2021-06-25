Пекин, , 08:10 — REGNUM Главный политический советник Китая Ван Ян призвал к укреплению связей с общественности с Народным политическим консультативным советом Китая (НПКСК), сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Ван, будучи также членом Постоянного комитета Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Национального комитета НПКСК, выступил с соответствующими замечаниями 24 июня во время участия в симпозиуме по данной теме.

Ван сказал, что необходимо усилить общественные связи НПКС, чтобы сделать его более целенаправленным, актуальным и эффективным. Работа НПКСК должна повысить сплоченность и расширить консенсус посредством консультаций, основанных на равенстве, сказал он.

Ван призвал членов НПКСК к самосовершенствованию, популяризации политики партии и развитию более тесных связей с общественностью. Он также подчеркнул важность инновационной коммуникации с общественностью и использования Интернета и информационных технологий в данных целях.