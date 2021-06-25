Вашингтон, , 08:01 — REGNUM Президент США Джо Байден извинился перед журналистами, когда забыл сказать об обрушении 12-этажного жилого дома в Серфсайде (округ Майами-Дейд в штате Флорида). Трансляция его выступления 24 июня велась на YouTube-каналe Белого дома.

Американский лидер закончил своё обращение по вопросам соглашения о модернизации инфраструктуры и собрался покинуть зал, объяснив это тем, что ему пора садиться в вертолёт. К Байдену подошла вице-президент США Камала Харрис и, вероятно, напомнила про инцидент в Майами.

«О, да, я прошу прощения. Спасибо, госпожа вице-президент», — сказал американский лидер и вернулся к трибуне.

После этого он сказал, что отправит во Флориду федеральные силы США, если власти штата об этом попросят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате обрушения многоэтажного жилого дома погибли три человека, пострадали или пропали без вести десятки человек. Сейчас на месте работают спасатели, точное число жертв и причины происшествия устанавливаются.

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