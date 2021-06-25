Токио, , 07:59 — REGNUM Правительство Японии заявило о неприемлемости комментария, данного ранее Министерством иностранных дел России, по поводу протеста японской стороны, заявленного в связи с началом российских военных учений на южной части Курильских островов. Об этом генеральный секретарь правительства Японии Кацунобу Като 25 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

По его словам, правительство «в курсе» содержания комментария МИД РФ, опубликованного после японского протеста.

Кацунобу Като «Мы воздержимся от комментирования каждого комментария в отдельности, однако этот комментарий противоречит нашей позиции по северным территориям и является неприемлемым»

Высокопоставленный японский чиновник подчеркнул, что правительство «будет и впредь вести упорные переговоры с Россией с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора».

Напомним, 23 июня на островах Сахалин, Итуруп и Кунашир, а также в акватории Японского моря стартовали масштабные двусторонние учения с соединениями и воинскими частями армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО), а также силами Тихоокеанского флота ВМФ России.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что увязывание Японией территориальных претензий с действиями России на её собственной территории на Курилах вызывает сожаление, а упорство, с которым это делается, достойно лучшего применения.

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