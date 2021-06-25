Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп во время своего президентского срока заявлял о необходимости жестко подавлять протесты, охватившие Соединенные Штаты в 2020 году, утверждает журналист Майкл Бендер в своей книге, передает телеканал CNN.

Он утверждает, что Трамп убеждал военных применять силу и жестко подавлять протесты в США, чтобы сломить дух участников беспорядков. По его словам, якобы экс-глава Белого дома предлагал военным «раскроить черепа» протестующим, а также применять против них огнестрельное оружие. Бендер добавляет, что глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли выступал против предложений Трампа.

Также, по данным журналиста, Трамп якобы показывал сотрудникам Белого дома видеозаписи, где силовики жестко арестовывают демонстрантов. Он, утверждает Бендер, требовал такого же отношения к протестующим со стороны военных.