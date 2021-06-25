Оренбург, , 07:50 — REGNUM В Оренбургской области на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО обсудили тему развития внутреннего туризма. Участие в совещании приняли полпред президента в ПФО Игорь Комаров, губернатор Оренбуржья Денис Паслер, а также спикеры региональных парламентов из 14 субъектов РФ и министры регионального правительства, сообщает пресс-служба оренбургского правительства.

Проблемы и перспективы развития внутреннего туризма, вопросы законодательной поддержки туристической отрасли обсуждались на примере Оренбуржья.

Мероприятие прошло в недавно открытом Музее Виктора Черномырдина в Чёрном Отроге. «Это один из знаковых объектов туристической отрасли Оренбуржья, который вошел в первый региональный брендовый туристический маршрут. У Оренбургской области — большой туристический потенциал, который пока реализован не полностью», — отметил Денис Паслер.

Он подчеркнул, что туристическая инфраструктура Оренбуржья требует модернизации и привлечения инвестиций. Нужны новые продукты, которые будут интересны и туристам. В качестве примеров он привел уже разработанный проект туристско-рекреационного кластера «Атмосфера.Степь», новую программу сап-серфинга, которая стартовала в национальном парке «Бузулукский бор» в рамках нацпроекта «Экология», а также проект по реинтродукции лошадей Пржевальского, доступный для туристов в заповеднике «Оренбургский». Самым масштабным проектом по развитию туризма в регионе назван туристско-рекреационный кластер «Солёные озёра».

«У нас много точек роста, которые уже являются или могли бы стать полноценными центрами притяжения туристов. Стимулом к развитию отрасли может послужить улучшение правовой базы. Опыт законодателей других регионов в этом вопросе для нас является ценным. Совместная работа, я уверен, поможет улучшить законодательную поддержку туристической отрасли и консолидировать инициативы отдельных регионов», — подчеркнул губернатор.

«Внутренний туризм играет важную роль в развитии несырьевого сектора экономики, стимулирует создание новых рабочих мест, служит катализатором социально-экономического развития территорий, открывая новые возможности для моногородов и сельских поселений», — сказал полномочный представитель президента Игорь Комаров. Он напомнил, что Владимир Путин в послании Федеральному собранию говорит о новом инструменте поддержки регионов — инфраструктурных бюджетных кредитах, которые можно получить на срок не менее пяти лет по ставке не более 3% годовых на осуществление расходов инвестиционного характера, включая строительство и реконструкцию объектов, в том числе туристской инфраструктуры.

Тему льготных кредитов на заседании продолжил председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачёв. Он предложил расширить перечень получателей инвестиционных кредитов по льготной ставке на реконструкцию или строительство гостиниц за счет гостиниц с малым номерным фондом, рассмотреть вопрос разработки и принятия механизма экономического стимулирования инвесторов в части субсидирования процентной ставки по кредитам для инвестиционных проектов в сфере туризма до уровня конечной ставки не более 3−5% годовых, ввести механизм предоставления скидок и бонусов на приобретение железнодорожных и авиабилетов, размещение в гостиницах всех категорий, посещение объектов показа для участников спортивных мероприятий по уникальному идентификационному номеру участника, а также для участников молодежных форумов. Спикер считает, что внесение изменений в законодательство в части включения в перечень полномочий органов местного самоуправления задачи создания условий для развития туризма в территориях сделает это обязанностью, тогда как сегодня относится только к правам.

Члены Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО также предложили ввести механизм предоставления скидок и бонусов для гостей спортивных мероприятий и молодежных форумов на приобретение железнодорожных и авиабилетов, размещение в гостиницах, посещение туристических объектов.

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил, что туристический потенциал регионов ПФО очень большой. Каждый из них обладает богатым культурным наследием. И россияне, и иностранцы имеют желание посещать уникальные объекты, но эти объекты требуют развития инфраструктуры и хорошего сервиса.