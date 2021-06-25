Токио, , 06:58 — REGNUM Япония на безвозмездной основе передаст Индонезии, Таиланду, Малайзии и Филиппинам по одному миллиону доз вакцины от коронавируса производства британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом глава МИД Японии Тосимицу Мотэги 25 июня заявил на пресс-конференции в Токио.

Тосимицу Мотэги «На следующей неделе, с 1 июля, мы планируем начать отправку по 1 млн доз вакцины AstraZeneca Индонезии, Таиланду, Малайзии и Филиппинам. Также мы дополнительно поставим по 1 млн доз вакцины Вьетнаму и Тайваню, которые уже получали от Японии партии вакцин»

Напомним, в августе 2020 года правительство Японии достигло соглашения с компанией AstraZeneca о поставке в страну 120 миллионов доз вакцины против коронавируса.

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В настоящее время в стране для вакцинации от COVID-19 одобрены препараты от компаний AstraZeneca, Moderna и Pfizer, но использование вакцины AstraZeneca так и не началось.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 11 случаев миокардита или перикардита были выявлены в Японии у привившихся вакциной против коронавирусной инфекции от американской компании Pfizer.

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