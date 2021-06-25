Вашингтон, , 06:33 — REGNUM Заявление представителя Пентагона о «дезинформации» из России по поводу предупредительной стрельбы по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма является голословным, заявили 24 июня в посольстве РФ в США.

«Обвинения против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender (он же «Агрессор») голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе», — говорится в сообщении дипломатического представительства на странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что сообщения о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма являются «примером дезинформации».

Видеозапись, на которой запечатлены предупреждения британскому экипажу и предупредительная стрельба по эсминцу Defender, Федеральная служба безопасности России обнародовала 24 июня.

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