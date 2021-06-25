Бангкок, , 06:17 — REGNUM Антиправительственный митинг собрался в Таиланде впервые за несколько месяцев, передает телеканал NHK.

Сообщается, что около 700 протестующих собрались в центре Бангкока, они требовали отставки премьер-министра Таиланда Праюта Чан-Очи. Участники демонстрации обвиняли правительство страны в неправильных действиях во время пандемии, приведших к ухудшению экономической ситуации.

Протесты в Таиланде начались в июле 2020 года. Демонстранты требовали отставки главы правительства, а также реформ государственного строя. Затем демонстрации прекратились из-за ужесточения ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19, которые запрещали собираться группами более 50 человек.