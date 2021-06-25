Вашингтон, , 06:14 — REGNUM Заявления российской стороны о предупредительной стрельбе по курсу движения британского эсминца HMS Defender у побережья Крыма являются примером дезинформации, заявил 24 июня на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Он объяснил, что руководствуется позицией министерства обороны Великобритании, которое «открыто заявило о том, что никаких предупредительных выстрелов не было».

«Это просто российская дезинформация, очередной пример стремления русских представить события таким образом, чтобы они соответствовали их версии произошедшего», — сказал представитель Пентагона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 23 июня российский пограничный сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь по курсу британского эсминца Defender, вошедшего в территориальные воды России в Черном море в районе мыса Фиолент. Кроме того, фронтовой бомбардировщик Су-24М сбросил бомбы по курсу корабля-нарушителя. Позже ФСБ России распространила видеозапись, на которой экипаж британского эсминца предупреждают о том, что откроют огонь, а затем производят предупредительную стрельбу по курсу корабля.

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