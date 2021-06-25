Киев, , 06:00 — REGNUM Украина нуждается в поддержке Североатлантического альянса (НАТО), потому что «идёт война», заявил 24 июня украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, предшественники на посту президента Украины действовали неверно, «показывая странам ЕС и США, что вопрос вступления в НАТО является просто повесткой».

«Мне кажется, что многие страны поняли, что Украину можно держать на таком расстоянии — «ну хорошо, молодцы, еще немного, еще несколько реформ, еще что-то, и тому подобное». А мы нуждаемся сейчас в поддержке, сейчас у нас война, сейчас нам нужны конкретные действия от Альянса и от США», — сказал Зеленский.

Напомним, в июне 2021 года украинский лидер уже заявлял о «сохранении военной угрозы со стороны России для Украины». Такое положение дел, по его мнению, обязывает США и их союзников по НАТО к большей определённости относительно предоставления плана действий по членству в альянсе.

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