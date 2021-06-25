Гонконг, Китай, , 05:11 — REGNUM Несколько кадровых перестановок в правительстве специального административного района Гонконг планируют провести китайские власти, 24 июня передает радиостанция RTHK.

По сведениям журналистов, впервые в истории представитель силовых структур займет второй по значимости пост в исполнительных органах этой территории. Так, на пост главного секретаря администрации Гонконга планируется назначить министра по вопросам безопасности Джона Ли.

Его заменит комиссар гонконгской полиции Крис Тан. Место Тана, в свою очередь, займет его заместитель — Рэймонд Сиу. Отмечается, что решение по новому правительству может быть обнародовано в ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале власти Гонконга назначили секретаря гражданской службы правительства Патрика Ли новым директором гонконгской телерадиокомпании.

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