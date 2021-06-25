Берлин, , 05:00 — REGNUM Российский газ не только «очень качественный», но и «очень надежный источник энергии для Европы», заявил председатель правления немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea Марио Мерен в интервью РБК.

Таким образом он отверг суждения главы Минэнерго США Дженнифер Грэнхолм, которая в конце мая этого года заявила, что по газопроводу «Северный поток — 2» якобы поставляется «самая грязная форма природного газа на Земле».

Читайте также: Министр энергетики США назвала российский газ «самым грязным в мире»

Глава Wintershall Dea объяснил, что трубопроводный газ является лучшим решением, чем транспортировка любого сжиженного природного газа (СПГ). Это обусловлено не только чистотой трубопроводного газа, но также надёжностью поставок и более доступной ценой.

«СПГ — очень волатильный (товар), это отлично было заметно в марте 2021 года. Цены на сжиженный природный газ в Азии внезапно стали на 80% выше, чем в Европе, из США к нам не приходило почти никакого СПГ», — сказал Грэнхолм.

Ранее заместитель председателя правительства России Александр Новак сообщал, что углеродный след российского газа, поставляемого по трубопроводу «Северный поток», в четыре раза меньше, чем у сланцевого газа США.

Читайте ранее в этом сюжете: Новак ответил минэнерго США, назвавшему российский газ «самым грязным»