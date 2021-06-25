Тегеран, , 08:41 — REGNUM 24 июня ведущая пакистанская газета, приветствуя заявление избранного президента Ирана Эбрахима Раиси о снижении напряженности в отношениях с Саудовской Аравией, призвала западные страны выполнить свои обязательства по ядерной сделке с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ежедневная газета «Рассвет» в своих редакционных комментариях решительно осудила обвинения и агрессивную позицию Тель-Авива, в том числе возмутительные высказывания нового премьер-министра Израиля в адрес Ирана и будущего правительства.

В сообщении отмечалось, что победа Эбрахима Раиси на 13-м президентских выборах в Иране сигнализировала о том, что народ Ирана хотел, чтобы Раиси пришел к власти и спас их от экономических проблем.

Согласно заявлению, у Раиси тесные отношения с правящим институтом, при этом во время его пребывания в должности ожидается хорошая координация между правительством и остальными институтами власти.

Пакистанская газета сообщила, что, поскольку западные санкции нацелены на экономику Ирана, ожидается, что новый президент будет сознательно продвигаться вперед в вопросах внешней политики.