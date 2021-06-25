Тегеран, , 08:42 — REGNUM 24 июня представитель Ирана при Организации Объединенных Наций назвал односторонние принудительные меры США угрозой международному миру. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Захра Эршади, заместитель постоянного представителя Ирана при Организации Объединенных Наций, выступила с замечаниями во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в связи с почти 60-летней экономической блокадой США в отношении Кубы.

Захра Эршади заявила, что эмбарго США причиняет трудности и страдания кубинцам, в частности женщинам и детям, что приводит к вредным последствиям для финансового, банковского, коммерческого, инвестиционного, туристического, медицинского, образовательного и культурного секторов страны.

«Односторонние и принудительные санкции США оказывают негативное влияние на укрепление регионального и международного мира. Они также являются фундаментальным препятствием на пути установления мира во всем мире и процветания, что является жизненно важными предпосылками для устойчивого развития», — отметила она.

Иранский представитель выразил свою солидарность с кубинским правительством и народом в связи с тем, что Соединенные Штаты на протяжении последних шести десятилетий вводили экономические, торговые и финансовые запреты, которые нарушают международное право, а также обязательства по Уставу ООН.