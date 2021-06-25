Тегеран, , 08:46 — REGNUM Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи получит иранскую вакцину от COVID-19 в ближайшие дни, заявил доктор Алиреза Маранди. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 24 июня.

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Выступая перед журналистами, президент Академии медицинских наук Ирана (IAP) Сейед Алиреза Маранди указал на выдачу министерством здравоохранения разрешения на экстренное использование отечественной вакцины Барекат, отметив:

«Лидер Исламской революции подчеркивает необходимость получения иранской вакцины. Эта вакцина является результатом усилий молодых иранских ученых и создает высокий уровень иммунитета».

Аятолла Хаменеи поставил два условия для вакцинации: во-первых, вакцинация не будет проводиться вне очереди, а во-вторых, вакцина должна быть именно иранского производства. Это было причиной, по которой он отказался от получения иностранных вакцин, когда в Иране началась вакцинация лиц старше 80 лет.

По данным министерства здравоохранения, несколько центров проводят исследования по разработке вакцин против COVID-19 в стране.