Тегеран, , 08:47 — REGNUM 24 июня президент Ирана Хасан Рухани заявил, что, как только будут решены проблемы с импортом и будут выданы необходимые разрешения на вакцины, разработанные внутри страны, национальная вакцинация против коронавирусной инфекции будет ускорена. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Президент сделал эти замечания, выступая во время встречи руководителей специализированных комитетов национального штаба по борьбе с COVID-19. Рухани пообещал, что министерство здравоохранения и другие соответствующие организации приложат все усилия для предотвращения пятой волны пандемии.

В ходе встречи глава комитета по здравоохранению и лечению выступил с докладом, в котором подчеркнул, что Иран испытывает некоторые трудности с получением уже закупленных вакцин из целого ряда стран из-за ограничений на перевод денег и нехватки вакцин на мировых рынках.

В докладе отмечается, что из-за вышеупомянутых проблем в стране произошла задержка с национальной вакцинацией, которая проводится на основе национального плана.

«С прибытием новых вакцин за последние несколько дней и с учетом того, что новые грузы находятся в пути, страна должна возобновить вакцинацию», — сообщается в докладе.