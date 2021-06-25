Тегеран, , 08:50 — REGNUM 24 июня специальный представитель Ирана по Афганистану встретился с министром иностранных дел Пакистана, чтобы обсудить вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонние отношения, а также мирный процесс в Афганистане и региональную безопасность. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иранский представитель Мохаммад Эбрахим Тахериан Фард, находящийся в Пакистане с официальным визитом, встретился с министром иностранных дел Шахом Мехмудом Куреши. По этому случаю на встрече также присутствовал посол Ирана в Пакистане Мохаммад Али Хоссейни.

Согласно официальному заявлению, обе стороны в ходе встречи обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая двусторонние отношения, мирный процесс в Афганистане и ситуацию с правопорядком в регионе.

Министр иностранных дел поздравил иранское руководство и иранский народ с успешным проведением президентских выборов в Иране. Он передал свои наилучшие пожелания новоизбранному президенту Исламской Республики Эбрахиму Раиси.

«Глубокие братские связи между Пакистаном и Ираном еще более укрепились за последние несколько лет», — отметил Куреши.