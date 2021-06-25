Тегеран, , 09:07 — REGNUM 24 июня представитель Ирана призвал международное сообщество подготовить почву для отмены жестоких санкций, которые серьезно повлияли на жизнь сирийского народа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Захра Эршади, посол и заместитель постоянного представителя Исламской Республики Иран при Организации Объединенных Наций, заявила об этом на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном гуманитарным событиям в Сирии.

Эршади подчеркнула: «Мы, как страна, которая десятилетиями находилась под жестокими санкциями, осуждаем запреты на использование продуктов питания и лекарств, потому что такие действия безответственны, аморальны и незаконны».

Далее дипломат заявил, что применение такой тактики лишь продлило период страданий сирийского народа, отложило возвращение беженцев и помешало усилиям по восстановлению разрушенной войной страны.

«Поэтому отмена односторонних санкций должна быть одним из главных вопросов на повестке дня, когда речь заходит об уделении внимания гуманитарным аспектам кризиса в Сирии», — отметила она.