Лондон, , 04:45 — REGNUM Саммит лидеров Евросоюза, который проходит в Брюсселе 24 и 25 июня, вероятно, станет последним, когда канцлер Германии Ангела Меркель участвует в нём в этом статусе, пишет газета The Guardian.

Ангела Меркель впервые участвовала в саммите ЕС в декабре 2005 года, когда правительство Великобритании возглавлял Тони Блэр, а президентом Франции был Жак Ширак.

«Это был другой мир, чем тот, который существует сейчас <…> Теперь, когда она готовится уйти с поста канцлера Германии, ЕС готовится к жизни после Ангелы Меркель», — отмечает издание.

Приоритетом Меркель на пространстве ЕС всегда было сохранение единства, однако следовать этому принципу в полной мере не удавалось. В странах объединения до сих пор сохранились разногласия по поводу войны в Ираке, а Германия не единожды выступала за применение болезненных мер жесткой экономии в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, парламентские выборы в Германии назначены на 26 сентября 2021 года. Меркель не раз заявляла, что не будет участвовать в выборах и собирается уйти из политики по окончании срока своих полномочий. Если переговоры о формировании правительства ФРГ затянутся на несколько недель после сентябрьских выборов, есть шанс, что Меркель вернется на еще один саммит в октябре.

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