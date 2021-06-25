Брюссель, , 04:23 — REGNUM Варианты новых санкций в ответ на возможные действия России предложили изучить лидеры Евросоюза по итогам первого дня работы саммита в Брюсселе. Об этом говорится в распространённых 24 июня выводах Совета Европы.

В документе отмечается, что дальнейшие «злонамеренные, незаконные и подрывные действия России» должны получать скоординированный ответ со стороны Евросоюза.

«С этой целью Евросовет предлагает Еврокомиссии и верховному представителю по внешней политике представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции», — сообщили составители документа.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что политику санкций Запад начал против России в 2014 году, после возвращения Крыма в состав РФ по результатам проведенного на полуострове референдума. В Москве не раз заявляли о контрпродуктивности такого подхода, но, несмотря на это, в США и Евросоюзе продолжают создавать новые поводы для введения ограничений.

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