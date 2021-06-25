Берлин, , 04:09 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель надеялась, что лидеры стран Евросоюза проявят храбрость в отношении Москвы при организации саммита ЕС-Россия, сообщает агентство Bloomberg.

По ее словам, обсуждение организации мероприятия было «нелегким», однако конкретных договоренностей по проведению саммита достичь не удалось. При этом около десяти стран — членов ЕС выступили против проведения переговоров.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня инициатива канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эммануэля Макрона о проведении саммита Россия — ЕС не была поддержана главами других стран Евросоюза. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не имеет сведений о возможном проведении переговоров.

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