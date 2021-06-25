Москва, , 03:59 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлена предупредительная стрельба по британскому эсминцу Defender, обнародовала Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 24 июня.

На кадрах видно, как команда российского сторожевого корабля, используя средства радиосвязи, требует от экипажа судна, нарушившего государственную границу РФ, покинуть ее территориальные воды.

С эсминца ответили, что Defender якобы выполняет мирный проход в соответствии с международным правом. После нескольких подобных призывов экипаж российского корабля предупредил о том, что откроет огонь, а еще через некоторое время была дана команда осуществить предупредительную стрельбу по курсу британского судна, исключив попадание в него.

Затем из орудия сторожевого корабля по курсу эсминца производится несколько предупредительных выстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня руководитель делегации РФ на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности Константин Гаврилов заявил, что повторение провокаций, аналогичных вторжению Defender в российские воды, приведет к стрельбе не по курсу движения, а уже непосредственно по нарушителям.

Читайте ранее в этом сюжете: В МИД РФ предупредили о тяжелейших последствиях инцидента с эсминцем