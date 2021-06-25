Грозный, 25 июня, 2021, 03:35 — ИА Регнум. В Чечне пытаются обанкротить ГУП «Грозненский кирпичный завод» министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни. Соответствующий иск от налогового органа поступил в арбитраж республики, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Kad.arbitr.ru Иск к заводу

Иск от УФНС России по ЧР был подан 24 июня 2021 года. Сумма заявленной задолженности составляет 12 270 049,37 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, госпредприятие было учреждено в феврале 2013 года для работы в сфере производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Учредителями числятся минимущество региона и минстрой республики. Уставный капитал компании — 500 тыс. рублей. Директором предприятия с декабря 2019 года является Хава Дакуева.