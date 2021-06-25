Кирпичный завод министерства Чечни получил банкротный иск
Грозный, 25 июня, 2021, 03:35 — ИА Регнум. В Чечне пытаются обанкротить ГУП «Грозненский кирпичный завод» министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чечни. Соответствующий иск от налогового органа поступил в арбитраж республики, но пока к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.
Иск от УФНС России по ЧР был подан 24 июня 2021 года. Сумма заявленной задолженности составляет 12 270 049,37 рубля.
По данным ЕГРЮЛ, госпредприятие было учреждено в феврале 2013 года для работы в сфере производства кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины. Учредителями числятся минимущество региона и минстрой республики. Уставный капитал компании — 500 тыс. рублей. Директором предприятия с декабря 2019 года является Хава Дакуева.