Хабаровск, , 04:04 — REGNUM На 24 июня для участия в досрочных выборах губернатора Хабаровского края подано семь заявлений, сообщается на официальной странице краевого избиркома в Instagram.

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В числе кандидатов: Микаел Багдасарян (экологическая партия «Зеленые»), Марина Ким («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Владимир Парфенов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Петр Перевезенцев (КПРФ), Владимир Чернышов («Новые люди») и Бабек Мамедов (партия «Родина).

Процедура выдвижения кандидатов продлится по 16 июля 2021 года. В телеграм-каналах упоминалось, что всерьёз рассматривается вариант с возвращением бывшего губернатора Вячеслава Шпорта в Хабаровский край от «Единой России».

Выборы пройдут 19 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев определился с кандидатурами в сенаторы Российской Федерации от исполнительной власти региона.