Киев, , 02:44 — REGNUM Украина может пойти на полный разрыв связей с Донбассом при условии проведения соответствующего референдума, заявил украинский президент Владимир Зеленский 24 июня в эфире телеканала «1+1».

Так он прокомментировал идею отгородиться от ДНР и ЛНР стеной. При этом глава государства отметил, что речь должна идти не только о материальных объектах.

«Стена — это все: стена во всех отношениях, во всех коммуникациях. Что делать с людьми, которые там за нас? Не платить пенсию? Что делать с предприятием «Вода Донбасса»? Не поставлять им воду? Тогда не будет получать воду Мариуполь. Ну хорошо, говорят сделайте обход. Мы сделаем, в любом случае, но не для того, чтобы отключить людей от воды», — сказал Зеленский.

Вместе с тем украинский глава считает, что может быть найден и другой способ урегулирования конфликта. Кроме того, он подчеркнул, что в таком референдуме должен участвовать «народ Украины» .

«Да, если у нас не выйдет любых альтернативных договоренностей с США, с Россией, отдельно с Европой и параллельно… Если все это не получится, то о стене будет голосовать народ Украины», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года замначальника генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что одним из вариантов решения конфликта в Донбассе является строительство стены на границе Украины с ДНР и ЛНР.

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