Пекин, , 02:43 — REGNUM Китай заявил в белой книге о полной защищенности этнических меньшинств и их разговорных и письменных языков, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Из 55 этнических меньшинств Китая 52 имеют свои собственные разговорные языки, за исключением народности хуэй, которые исторически используют ханьский китайский, а также маньчжуров и шэ, которые в настоящее время обычно используют ханьский китайский.

Информационная служба Госсовета КНР опубликовала «Белую книгу» о практике Коммунистической партии Китая в области уважения и защиты прав человека. Более 20 групп этнических меньшинств используют почти 30 письменностей, говорится в белой книге.

Он добавил, что правительство Китая защищает законом законное использование устных и письменных языков этнических меньшинств в сферах управления и судопроизводства, печати и издательского дела, радио, кино и телевидения, культуры и образования.