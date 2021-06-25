Пекин, , 02:27 — REGNUM Китай выпустил белую книгу о системе политических партий, которая сложилась за последние 70 лет нового Китая, сообщает 24 июня агентство Синьхуа.

Информационное бюро Государственного совета Китайской Народной Республики представило в 10:00 по Пекину 24 июня белую книгу о системе политических партий в стране.

Ведомство также проведет пресс-конференцию в связи с выпуском документа, который озаглавлен как «Система политических партий Китая: сотрудничество и консультации».