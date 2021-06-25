Стокгольм, , 03:31 — REGNUM 24 июня премьер-министр Швеции Стефан Лёвен посетил саммит ЕС. Однако внутриполитическая ситуация в Швеции практически полностью заняла разговор премьер-министра с журналистами в ходе визита в Брюссель. О чем именно заявил Лёвен, рассказала новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что 21 июня Риксдаг вынес Стефану Лёвену вотум недоверия. Таким образом, у главы кабинета министров Швеции есть всего неделя, чтобы разрешить возникший политический кризис.

«Решение уже лежит на столе. Мой призыв — в следующем: путь шведский народ отмечает праздник в связи с наступлением середины лета, а партии воспользуются этим временем, чтобы поразмыслить над этим решением, которое лежит на столе, и затем мы посмотрим, как мы можем избежать политических волнений в Швеции», — заявил Лёвен перед журналистами.

О каком именно «решении» идет речь, премьер-министр уточнять не стал.

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