Стокгольм, , 03:27 — REGNUM 24 июня лидера «Либералов» Нямко Сабуни заявила, что ее партия отказывается от пересмотра «Январского соглашения». Однако не все однопартийцы согласны с решением Сабуни. Об этом сообщила газета Aftonbladet после интервью с Анной Старбринк, которая занимает министерский пост в лене Стокгольм.

По мнению Старбринк, действия Сабуни могут иметь негативные последствия для ее же собственной партии.

«Наш рейтинг — чуть больше 2% среди избирателей. Настаивать на проведении дополнительных выборов — безрассудный поступок. Мы должны работать над укреплением нашей партии для проведения очередных выборов», — заявила Старбринк в интервью Aftonbladet.

Политик отметила, что для принятия такого серьезного решения, как отказ от «Январского сотрудничества, было бы лучше, если бы Нямко Сабуни провела переговоры со всем партийным руководством.

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