Стокгольм, , 03:20 — REGNUM Депутат Риксдага от «Центристов» Хелена Линдал недовольна сотрудничеством своей партии с премьер-министром Стефаном Лёвеном. Вместо этого политик предпочла бы договориться с правыми партиями. Об этом со ссылкой на пост Линдан в Facebook сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Поясним, что складывающаяся в настоящее время коалиция «Социал-демократов», «Зеленых», «Центристов» и «Левых» имеет большинство в Риксдаге с перевесом лишь в один голос. Таким образом, если хотя бы один из парламентариев откажется поддерживать переизбрание Стефана Лёвена в качестве премьер-министра, то оппозиция и правительственная коалиция наберут равное число голосов.

Отмечается, что в январе 2019 года Линдал проголосовала против избрания Лёвена в качестве главы кабинета министра.

Другим парламентарием, который может не поддержать Лёвена, может оказаться независимая Амине Какабаве. В интервью газете Expressen политик завила, что она пока не определилась, как она будет голосовать.

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