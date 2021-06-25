Стокгольм, , 02:05 — REGNUM 24 июня у себя на странице в Facebook своим мнением по поводу продолжающегося политического кризиса в Швеции поделился лидер «Умеренных» Ульф Кристерссон, который заявил, что в настоящее время в стране существуют «две альтернативы» разрешение сложной внутриполитической ситуации. О чем именно написал лидер шведской оппозиции, сообщила новостная служба SVT Nyheter.

«Со своей стороны я отмечаю, что сейчас в шведской политике есть две четкие правительственные альтернативы: правая коалиция и левый блок. То, что Либералы явно встают на сторону нового правого правительства, важно и означает реальный шанс для нового старта и нового курса», — написал Кристерссон у себя в Facebook.

Ситуацию, отметил Кристерссон, может решить лидер «Центристов» Анни Лёф.

«Новое правое правительство может быть сформировано немедленно, за год до выборов 2022 года, если Центристы решать поддержать правительство, которое хочет проводить правую политику. Точно так же и Стефан Лёфвен (премьер-министр Швеции — прим. ИА REGNUM) может сформировать новое правительство Социал-демократов только в том случае, если Центристы снова решат поддержать левое правительство», — пояснил Кристерссон.

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