Вашингтон, , 00:57 — REGNUM Примерно 650 американских военнослужащих могут быть оставлены в Афганистане после вывода основной части войск, 24 июня сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источник из числа официальных лиц.

Они будут обеспечивать безопасность дипломатов. Еще несколько сотен военнослужащих останутся на несколько месяцев в аэропорту Кабула для помощи турецким военным. Предполагается, что эту часть своего контингента США выведут в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня американские власти согласились вывезти из Афганистана тысячи афганцев, работавших в стране в качестве переводчиков, пока консульство занимается рассмотрением их заявлений на получение виз.

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