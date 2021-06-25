Стокгольм, , 02:01 — REGNUM 24 июня своим мнением по поводу продолжающегося политического кризиса в Швеции поделилась лидер «Христианских демократов» Эбба Буш, которая заявила о готовности своей партии вести переговоры с различными силами в Рикслаге. Об этом сообщила новостная служба SVT Nyheter.

Напомним, что политический кризис в Швеции был вызван вынесением Риксдагом вотума недоверия премьер-министру Стефану Лёвену 21 июня.

В своем посте в Facebook Буш пишет, что «база правительственной поддержки Стефана Лёвена рухнула», и что она согласна с мнением, согласно которому Швеция оказалась в чрезвычайно сложной ситуации. Однако политик считает, что внутриполитическая ситуация была запутанной еще с 2010 года — когда «Шведские демократы» попали в Риксдаг — и что ее партия также «изначально способствовала этому беспорядку».

«Я не имею права решать, какие партии будут иметь влияние в парламенте Швеции. Это право принадлежит избирателям. Однако я не готова позволить своей партии становится частью любого правительства. Но каждое следующее правительство должно будет вести переговоры и вести переговоры открыто и уважительно со всеми сторонами в Риксдаге», — написала Эбба Буш у себя на странице в Facebook.

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