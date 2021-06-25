Стокгольм, , 01:59 — REGNUM Лидер «Либералов» Нямко Сабуни полностью отвергает предложение «Центристов» и правительства Швеции о пересмотре «Январского соглашения». Об этом политик заявила 24 июня в ходе пресс-конференции, передает новостная служба SVT Nyheter.

«Мы не будем заключать новое соглашение, которое на практике будет означать сотрудничество Социал-демократов, Левых, Центристов и Зеленых», — заявила Сабуни в комментарии TT.

Напомним, что ранее правительство Швеции, а также «Центристы» призвали «Либералов» переосмыслить свою позицию в усугубляющемся политическом кризисе, чтобы избежать проведения внеочередных выборов. В частности, они предложили Сабуни пересмотреть «Январское соглашение» с целью обеспечения большинства голосов в Риксдаге для переизбрания Стефана Лёвена в качестве премьер-министра Швеции.