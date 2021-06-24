Минск, , 23:52 — REGNUM «Оказывается, диктатура — не так плохо», — заявил 24 июня Александр Лукашенко в ходе визита на предприятие с иностранным капиталом в Свислочском районе Гродненской области.

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Посещая транспортно-логистический центр Silva Logistic BY (дочерняя компания «Кроноспан ОСБ»), Лукашенко сообщил: «Для производства нужна диктатура».

Бессменный руководитель постсоветской республики пояснил менеджеру предприятия: «Сказано, договорено — сделано. Я ж не Дуда — я ж производственник, понимаешь? Вот я, как и ты, от этой земли. На заводе работал. Там железно: сказано — сделано, не сделано — до свидания. А то — демократия! Какая тут демократия?!».

Видеозапись весёлой беседы Лукашенко с лояльными к нему бизнесменами опубликовала пресс-служба президента Белоруссии. Её глава Наталья Эйсмонт в 2019 году с восторгом публично заявляла: «Диктатура — это уже наш бренд!».

Kronospan не комментирует ситуацию. Введённые 24 июня в действие секторальные санкции Евросоюза не затронули интересов компании из Нидерландов, инвестировавшей деньги и технологии в своего резидента СЭЗ «Гродноинвест».

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