Москва, , 23:52 — REGNUM Российские граждане, выезжающие за границу, подвергают себя опасности произвольного задержания и ареста в США и иных странах, заявлено в комментарии МИД России, опубликованном 24 июня на официальном сайте ведомства.

Подчеркивается, что в последнее время преследование граждан России приобрело «характер настоящей охоты», а силовые ведомства США прибегают к слежке, аресту и открытому захвату, игнорируя нормы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

«МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче», — указано в тексте комментария.

Отмечено, что за последние два года жертвами американского карательного правосудия стали более 60 граждан России.

Любой гражданин России, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет, что в отношении него применяется заведомо пристрастный подход по принципу «Из России — значит виновен», отмечает МИД РФ.

«С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие «особого интереса» к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США», — рекомендует российское внешнеполитическое ведомство.

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