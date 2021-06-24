Нью-Йорк, США, , 23:29 — REGNUM Бывший мэр Нью-Йорка и личный адвокат экс-президента США Трампа Рудольф Джулиани временно лишён адвокатской лицензии, сообщает 24 июня Associated Press.

Апелляционный суд временно отозвал его лицензию, отстранив от юридической деятельности в штате Нью-Йорк из-за заявлений о нелегитимной победе Байдена, которые он делал в судах в 2020 году.

В постановлении суда указано, что Джулиани «делал не соответствующие действительности и вводящие в заблуждение заявления, обращенные к судам, конгрессменам и общественности в целом».

Напомним, тогда Джулиани, как адвокат Трампа, пытался доказывать в суде факты масштабных фальсификаций при подсчете голосов на президентских выборах.

Стоит отметить, что адвокаты Джулиани уже заявили, что суд принял своё решение, не дав их подзащитному возможности доказать обоснованность его заявлений.

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