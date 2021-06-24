Минск, , 23:29 — REGNUM Белоруссии снова угрожает разделение с использованием межэтнической розни и отторжением территорий. Об этом 24 июня заявил Александр Лукашенко во время инспекции Гродненской области.

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Выступая перед собранной к его приезду группой бюджетников и других граждан на площади города Свислочи, Лукашенко сказал: «Я попросил руководителей: смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. Люди же ни в чем не виноваты».

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Гродненская область граничит с Польшей и Литвой, в ней самый большой удельный вес польского и литовского этноса, а также католиков. Среди жителей Свислочского района почти каждый пятый считает себя этническим поляком. Выступая перед ними, Лукашенко обрушился с критикой на политику стран Евросоюза и заявил об угрозе разделения Белоруссии.

«Не будет порядка — у нас нет перспектив. Нас опять разделят на куски, порвут и куда-то присоединят», — цитирует выступление Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.Ранее на эту тему: В Варшаве приняли резолюцию о положении польской диаспоры в Белоруссии

«Берегите свой кусок земли, ни в коем случае никому не поддавайтесь. Мы не допустим никакой горячей войны, — поведал Лукашенко. — Они развязали против нас гибридную войну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся, поверьте».

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