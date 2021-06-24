Санкт-Петербург, , 23:19 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов решил вновь пройти вакцинацию от коронавируса на следующей неделе. Об этом он сообщил вечером 24 июня в эфире телеканала «78».

Вакцинация Александра Беглова в марте 2021 года Vk.com/a_beglov

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Напомним, губернатор сделал первую часть прививки от коронавирусной инфекции 1 марта 2021 года, а через три недели, как положено, получил вторую дозу прививки. Беглов перенёс вакцинацию без осложнений, чувствовал себя хорошо.

Таким образом, после полной вакцинации градоначальника прошло всего три месяца. Как известно, глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал ревакцинацию не ранее, чем через полгода.

В телеэфире Александр Беглов подтвердил, что по его распоряжению до 15 августа 2021 года 65% государственных служащих, включая сотрудников подведомственных Смольному организаций, должны будут пройти вакцинацию.

«Мы должны сохранить специалистов, которые обслуживают город и горожан. Это учителя, врачи, транспортники, энергетики… Им необходимо прививаться», — добавил Александр Беглов.

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