Киев, , 23:09 — REGNUM Украина отгородится от Донбасса «стеной», если не сможет «альтернативно» договориться об урегулировании вооруженного конфликта, заявил 24 июня украинский президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

По его словам, вопрос такой «стены» может быть вынесен на референдум.

«Если у нас не получится любых альтернативных договоренностей с США, с РФ, отдельно с Европой и параллельно нормандский формат. Если все это не удастся, то о «стене» будет голосовать народ Украины», — заявил Зеленский.

«О Донбассе или о той, либо другой «стене», — это точно не популярно, не популистски, это будет сложный вопрос, если мы до этого дойдем, я хочу, чтобы люди поняли, что это на много лет», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, Киев с весны 2014 года проводит карательную военную операцию против народа Донбасса, не признавшего нацистский госпереворот. Жертвами этого вооруженного конфликта стали не менее 15 тыс. человек.

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