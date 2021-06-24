Санкт-Петербург, , 22:56 — REGNUM К концу текущей недели в Петербурге в общей сложности будет развернуто 10 тысяч коек под лечение ковида и пневмоний, сообщил 24 июня губернатор Александр Беглов. Он признал, что это будет сделано за счет сокращения плановой медпомощи. При этом экстренная помощь оказывается в прежнем объеме. Но койки не бесконечны, предупредил градоначальник.

Коронавирусный стационар в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

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«До конца этой недели мы развернем до 10 тысяч коек под COVID-19.Это необходимость. Но, разворачивая ковидные койки, мы вынуждены сокращать плановые», — сказал он в эфире телеканала «78».

По словам Беглова, в отличие от первых волн эпидемии, сегодня пациенты лежат в больницах дольше, что требует новых коечных мощностей, и болеют тяжелее. При этом многие больные могли бы и вовсе избежать госпитализации, если бы вовремя привились.

«Многие, кто сегодня лежит в больницах, думали, что их не коснется эта проблема. У них было время, чтобы привиться, у них были возможности сделать это бесплатно в любое время, но это время было упущено. Теперь они расплачиваются своим здоровьем, причем не только своим, но и здоровьем других людей», — заявил Александр Беглов.

Большинство заболевших находится на амбулаторном лечении, что создает мощную нагрузку на участковых врачей поликлиник.

«В штатном режиме они обслуживают 5−7 вызов в день. Сегодня — 25−30 вызов. А потом говорят: почему врач так долго ко мне не едет? Потому что их физически не хватает в таком режиме», — сказал губернатор.

Он призвал ответственно относиться к себе, к окружающим, к медицинским работникам. «Койки не бесконечны!», — предупредил Беглов.

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