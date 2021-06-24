Вена, , 21:29 — REGNUM Повторение провокаций, аналогичных вторжению британского эсминца «Дефендер» в российские воды, приведёт к не к бомбометанию по курсу движения, а непосредственно по нарушителям, заявил 24 июня на пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности руководитель российской делегации Константин Гаврилов.

«Не представляется возможным скрыть возмущение в связи с заявлением Минобороны Великобритании о том, что упомянутый эсминец якобы совершал «мирный проход через территориальные воды Украины». Со своей стороны вынужден предупредить бывшую «царицу морей», что в следующий раз бомбометание, если будет такое принято решение, произойдет не по курсу движения, а по цели», — заявил Константин Гаврилов.

«Хотел бы также порекомендовать западным стратегам обратиться к Библии, в которой написано: «Не грозите и сами никого не убоитесь», — добавил российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее послу Британии в Москве Деборе Броннерт, вызванной в МИД РФ, был заявлен решительный протест, а также указано, что при повторении подобного ответственность за все последствия будет лежать на британской стороне

Напомним, 23 июня британский эсминец «Дефендер» грубо нарушил российскую границу и на три километра вторгся в российские воды в районе крымского мыса Фиолент. Свои провокационные действия британский корабль прекратил только после предупредительной стрельбы российских пограничников и сброса авиабомб по курсу движения нарушителя границы.

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