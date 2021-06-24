Нью-Йорк, США, , 21:25 — REGNUM В Москве обеспокоены новыми столкновениями между палестинцами и израильтянами в Восточном Иерусалиме и опасаются выхода ситуации из-под контроля. Об этом заявил 24 июня на заседании Совета Безопасности ООН представитель России Александр Репкин.

«По поступающим сообщениям, напряжённость в квартале Шейх-Джаррах и вокруг комплекса мечети Аль-Акса не спадает. Там и в других районах Западного берега реки Иордан происходят стычки. В любой момент обстановка может выйти из-под контроля», — сказал он.

В связи с этим российский дипломат вновь призвал международное сообщество объединить усилия для урегулирования ближневосточного конфликта и содействия запуску прямого палестино-израильского диалога.

Репкин подтвердил позицию Москвы о том, что достижение долгосрочной стабилизации положения возможно «лишь при условии справедливого решения палестинского вопроса на международно-правовой основе, включая резолюции ООН».