Ватикан, , 21:16 — REGNUM Святой Престол не просит власти Италии остановить рассмотрение законопроекта «о борьбе с гомофобией», заявил в четверг, 24 июня, госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин.

В Ватикане поддерживают борьбу с насилием в отношении сексуальных меньшинств, проблема не в этом, а в слишком размытых формулировках законопроекта, отметил он.

Ранее в Ватикане официально призвали власти Италии не принимать законопроект в нынешнем виде как противоречащий Латеранским соглашениям.

Католической церкви должна быть предоставлена в Италии свобода учения и проповеди, закон в его нынешнем виде может этому помешать, убеждены представители Святого Престола