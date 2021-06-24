Москва, 24 июня 2021, 21:12 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков намерен обсудить на встрече с послом США Джоном Салливаном вопросы стратегической стабильности и двусторонние отношения, передаёт РИА Новости.
«Планируем обсудить и стратегическую стабильность, и двусторонние отношения», — приводит агентство слова российского дипломата.
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Сергей Рябков сообщил журналистам о планах провести встречу с вернувшимся в Москву американским послом на следующей неделе.
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