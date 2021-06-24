Киев, , 21:14 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что в настоящий момент буквально ни у кого нет четкого ответа, как вести себя с «режимом Александра Лукашенко» в контексте инициативы «Восточное партнёрство».

Об этом он заявил вечером 24 июня на пресс-конференции в Брюсселе.

«Беларусь — чрезвычайно чувствительный и болезненный вопрос для Украины, а также для её коллег по «Восточному партнерству», и для ЕС», — сказал Кулеба.

По словам дипломата, участники ситуации сейчас «находятся в диалоге» относительно того, как действовать дальше, но понимания пока нет.

«Основным принципом для нас является, конечно, полная поддержка, которая должна быть распространена на людей в Беларуси… Все стороны считают, что граждане Беларуси заслуживают лучшей жизни и хорошего будущего», — резюмировал Кулеба.

ИА REGNUM напоминает, что еще в конце прошлого года Белоруссия заявила, что снижает до экспертного уровень участия в инициативе «Восточное партнерство» из-за политизированного подхода партнеров. В конце мая глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что под растущим санкционным давлением Минск может пересмотреть свое участие в проекте.

Инициатива ЕС «Восточное партнерство» основана в 2009 году, её участниками являются Азербайджан, Белоруссия, Армения, Грузия, Молдавия и Украина.